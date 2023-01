Soudal Quick-Step neemt 2 Belgen mee naar de Tour Down Under

Soudal Quick-Step heeft zijn selectie voor de Tour Down Under bekendgemaakt. Daarin zitten 2 Belgen.

De Tour Down Under is de 1e WorldTour-wedstrijd van het jaar. Soudal Quick-Step maakte zijn selectie van 7 renners bekend. Mattia Cattaneo is de kopman.

Ook zitten met Dries Devenyns en Stan Van Tricht 2 Belgen in de selectie. De anderen in de selectie zijn James Knox, Mauro Schmid, Jannik Steimle en Martin Svrcek.