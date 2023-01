Eli Iserbyt wordt 2e in Gullegem: "Het was een beetje zoals op bruine zeep rijden"

Eli Iserbyt is in Gullegem 2e geëindigd. Tijdens de wedstrijd had hij het niet altijd even gemakkelijk.

"In het begin was het een beetje zoeken voor mij", begon Eli Iserbyt het flashinterview na de finish. "Ik was wat aan het sukkelen en moest telkens enkele meters laten. Toen Wout Van Aert halfweg cross versnelde, had ik op de powerstroken niet de kracht. HIj reed daar echt indrukwekkend door de modder."

Het parcours in Gullegem was door de regen glad geworden. "Ik heb één keer van banden gewisseld. Dat was om van een grof profiel naar een nog grover profiel te gaan. En van zachte banden naar nog zachtere banden. Het was een beetje zoals op bruine zeep rijden, maar dat doe ik wel graag. Ook was het hier een superpubliek. Dus ik heb er wel van genoten", besloot Iserbyt.