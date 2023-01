📷 Belofteploeg van Axel Merckx stelt zijn nieuwe, opvallende uitrusting voor 2023 voor

Axel Merckx werd niet de nieuwe CEO van Lotto-Dstny en blijft bij het Amerikaanse Hagens Berman Axeon, dat al jaren bekend staat als dé belofteploeg in het peloton.

Met Maxence Place (18) rijdt er dit jaar één Belg bij de Amerikaanse ploeg, waarbij ook de Europees juniorenkampioen Jan Christen (18), de Duitse juniorenwereldkampioen Emil Herzog (18) en de tweede van dat WK, de Portugees António Morgado (18) rijden.

De Amerikaanse ploeg heeft zijn nieuwe uitrusting voor komend seizoen voorgesteld. In tegenstelling tot het blauw/roze van vorig jaar, is dit jaar gekozen voor een donker shirt met een soort van blauwe verfspatten.

New kit for 2023 felt mandatory. So here it is!



More photos to come from our team camp in Tuscany which starts in just a few weeks. #PROVEIT #newkitday

📷: @JoyceGhijs pic.twitter.com/Sx37WhdJbO