📷 Team DSM verlengt contract met fietsenleverancier en stelt nieuwe fiets voor 2023 voor

De Nederlandse formatie rijdt al sinds 2021 met het fietsenmerk.

Het Nederlandse DSM rijdt al sinds 2021 op fietsen van het Zwitserse Scott. Het stapte toen over van Cervélo naar Scott. En de ploeg zal ook zeker de komende twee jaar op de fietsen rijden, want het contract is verlengd voor 2023 en 2024.

DSM stelde ook zijn nieuwe fiets voor dit seizoen voor, met blauwe tinten. Dinsdag volgt de officiële teampresentatie van het Nederlandse team.

Bij DSM rijden dit jaar twee Belgen met Henri Vandenabeele en Harm Vanhoucke, die overkwam van Lotto-Dstny.