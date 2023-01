🎥 Zand van Zonhoven zorgde voor de nodige uitdaging: bekijk de valpartijen van Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel zit al niet in zijn beste periode. Om dan in het zand van Zonhoven foutloos te moeten blijven, is een hele uitdaging en dat is ook gebleken.

Mathieu van der Poel moest het in Zonhoven opnieuw duideliijk afleggen tegen Wout van Aert. Wat niet hielp, is dat Van der Poel in de loop van de cross twee keer tegen de grond ging. Tegen het zand, zo u wil. En daar zijn ook beelden van.

De grootste uitdaging was uiteraard de Kuil van Zonhoven. In het begin leek Van der Poel daar nog wel zijn evenwicht te vinden en ook het juiste spoor te kiezen. Net op het moment dat het er op leek dat hij de Kuil probleemloos uit zou komen, haperde de man van Alpecin-Deceuninck alsnog.

πŸš΄β€ŠπŸ‡§πŸ‡ͺβ€Š | Ook evenwichtskunstenaars maken weleens een foutje.. Zandhappen voor Mathieu van der Poel β³β€Š



Later in de wedstrijd maakte Van der Poel een meer spectaculaire valpartij. Zijn voorwiel bleef steken in het zand, waardoor de Nederlander kansloos van zijn fiets werd geworpen. Van Aert was meteen vertrokken en de rest is geschiedenis. Even geen valpartijtjes oplopen in de cross, dat moet bij Van der Poel voor het nodige herstel zorgen.