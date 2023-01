📷 Wielertruitjes 2023: Team DSM kiest voor nagenoeg dezelfde outfit

Op de teampresentatie maakte Team DSM ook zijn tenue voor 2023 kenbaar. Die kwam heel bekend voor, want op een paar details na is die helemaal dezelfde.

DSM zal net als in 2022 hoofdzakelijk in het zwart rijden. Wel zijn er op de voor- en achteraan 2 helblauwe verticale strepen.

ℕ𝕖𝕨 π•ͺ𝕖𝕒𝕣, π•—π•’π•žπ•šπ•π•šπ•’π•£ (π•π• π• π•œ), π•€π•’π•žπ•– π••π•šπ•€π•₯π•šπ•Ÿπ•”π•₯π•šπ•§π•– 𝟚 𝕀π•₯π•£π•šπ•‘π•–π•€πŸŸ¦πŸŸ¦



We have some subtle changes to our 2023 kit as we team up with @NaliniCiclo and their brilliant craftsmanship once again πŸ‘ŠπŸ» #KeepChallenging pic.twitter.com/YHMKO3Kj3n