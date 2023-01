De afwezigheid van Wout van Aert zal niets afdoen aan een Belgische titel van Iserbyt, Sweeck of Vanthourenhout

Geen Wout van Aert op het BK veldrijden komende zondag, maar wat maakt het uiteindelijk uit?

Wout van Aert kiest voor een stage in Spanje boven het BK veldrijden in Lokeren. En maar terecht ook, de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix op zijn palmares kunnen schrijven in april is nog altijd belangrijker dan een zesde titel in het veld.

Dat opent voor de andere Belgen natuurlijk mogelijkheden, voor de crossers die er al sinds oktober bij zijn. Voor Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout of Laurens Sweeck zou het een beloning zijn voor hun mooie seizoen.

Die drie zouden allemaal waardige Belgische kampioenen zijn. Of iemand anders die altijd mag verrassen. De beste Belgische renner is er dan wel niet bij op het BK, toch zal de winnaar zijn trui met trots mogen dragen. Er zal in de dagen na het BK wel een paar keer naar verwezen worden dat Van Aert er niet bij was, maar dat telt niet voor wie er zal zijn.

Wereldkampioen Pidcock als voorbeeld

Vorig jaar op het WK in januari waren Van der Poel en Van Aert er ook niet bij in Fayetteville toen Pidcock wereldkampioen werd. Dit seizoen is er niemand die gezegd heeft dat Pidcock een onwaardige wereldkampioen was, ondanks dat hij Van der Poel en Van Aert samen niet kon kloppen.

Dat zal ook gelden voor de toekomstige Belgische kampioen, maar dat maakt hem geen mindere kampioen. De winnaar heeft altijd gelijk. En de Belgische trui blijft zo ook een heel jaar zichtbaar in de cross, en dat wil iedereen toch?