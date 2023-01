De gouden jaren van het Colombiaanse wielrennen lijken achter ons te liggen: vraagtekens bij Bernal, Lopez en Quintana lijken afgedaan te hebben

De Colombianen in het peloton raken stilaan in verval.

Wielrennen en Colombia is altijd al een geslaagde combinatie geweest. Sinds 2003 groeide het aantal Colombiaanse renners in de WorldTour gestaag tot een maximum van 22 in 2020 en 2021. Maar dat aantal daalde vorig jaar al naar 20 en dit jaar zijn het er maar 15 meer.

Egan Bernal won in 2019 nog de Tour, als eerste Colombiaan ooit, en de Giro in 2021, maar na zijn zware ongeval op training begin 2022 is het maar de vraag of hij ooit met de besten zal meekunnen bergop.

📊🇨🇴 # riders in WorldTeams (2005-2023)



3, 5, 5, 5, 3, 3, 2, 5, 8, 14, 15, 15, 13, 17, 19, 22, 22, 20, 15



Shows quite well how huge step was taken in the early 2010s. January 2, 2023

Met het wegvallen van Miguel Angel Lopez en Nairo Quintana, respectievelijk na een band met een dopingdokter een positieve test op tramadol, verliest Colombia twee van zijn grootste renners in de WorldTour in 2023.

Andere talenten zoals Daniel Martinez (INEOS Grenadiers), Sergio Higuita (BORA-hansgrohe), Ivan Sosa (Movistar) en Fernado Gavaria (Movistar) hebben zich nog niet echt op het allerhoogste niveau kunnen tonen of nooit kunnen bevestigen.

En met Rigoberto Uran (35) en Esteban Chaves (32), beiden EF Education-EasyPost, zijn er ook al wat renners die een dagje ouder worden. Het volgende Colombiaanse toptalent zit ook nog niet direct in de pijplijn en het is dan ook wachten op nieuw bloed om weer gouden dagen te beleven.