Harm Vanhoucke: "Verhalen in media over strikt regime maar dat valt mee, DSM is op veel vlakken flexibel"

Na de ploegvoorstelling van DSM sprak Wielerkrant met Harm Vanhoucke. Ook verhalen in de media met kritiek op de ploeg kwamen in ons interview aan bod. Vanhoucke komt over van Lotto en begint aan zijn eerste seizoen bij DSM.

Harm, je bent misschien wel dé aanwinst van DSM dit seizoen. Hoe voelt dat?

Harm Vanhoucke: "Ik had wel wat schrik om bij de ploeg te komen door alle verhalen in de media over een strikt regime, maar dat valt al bij al goed mee. Ik voel me heel goed bij de ploeg."

Je kunt die kritiek op de ploeg dus niet thuisbrengen?

"Eigenlijk niet. DSM is flexibel op veel vlakken. Ze stonden mij bijvoorbeeld toe om een paar dagen later naar het trainingskamp te komen. Omdat ik graag in januari wat wat meer tijd neem om bij de familie te spenderen. Dat was meteen geregeld. Er zit wel een zekere structuur in de ploeg. In aanloop naar de Giro gaan we op hoogtestage. Als je op hoogtestage gaat, is het de bedoeling dat je echt wel 21 dagen gaat trainen en er niet een paar dagen van afknabbelt. Op zo'n vlakken zijn ze wel strikt, maar ik vind het zelf ook wel evident dat je er niet met je klak naar gooit."

Wat zijn je eerste indrukken van het materiaal bij DSM?

"We gaan op een goede Scott-fiets rijden. Ik kom van Ridley. Dat zijn zeker geen slechte fietsen, maar op vlak van aerodynamica biedt deze nieuwe fiets nog iets meer. Dat voel je ook in de bochten."

DSM is helemaal toegelegd op rittenkoersen. Dat moet passen in jouw kraam?

"Ze hebben al veel gewonnen in kleine en grote ronden. Ze weten waar ze mee bezig zijn. Ik kijk uit naar hoe ik mij ben ga ontwikkelen. Bij Lotto werd er meer gefocust op succes. Tegelijkertijd was het er moeilijk om een klassement te rijden. Ook een pluspunt is dat DSM twee hoogtestages geregeld heeft. Vroeger moest ik dat allemaal zelf regelen."

Je gaat van een omgeving met veel Vlamingen en Belgen naar een omgeving met nog één andere Belg: Henri Vandenabeele.

"Het is wel leuk om iemand te hebben die niet zo ver van u woont en waar je af en toe mee kan trainen. Het is ook wel goed dat er verschillende nationaliteiten zijn, met verschillende persoonlijkheden. Bij Lotto had je een bepaalde groep doordat er veel Belgen waren, maar hier heb je echt een hechte ploeg. Met een goede sfeer, iedereen komt goed overeen."

Je meldde al dat je de Giro gaat rijden. Gaat het bij die ene grote ronde blijven in 2023?

"Dat weet ik nog niet. Het kan zijn dat ik nog een grote ronde ga rijden. Dat hangt ook af van de koersen die ik voordien ga rijden. Het programma in aanloop naar de Giro ken ik nog niet echt. We zullen zien hoe het seizoen start, ook om te bepalen of ik naar de Giro ga enkel voor ritwinst. Als ik elders al een goed klassement rijd, kunnen we zien of ik dat in de Giro ook probeer of het doel het behalen van ritzeges zal zijn. Of ik misschien in een andere grote ronde nog een klassement probeer te rijden. Dat gaan we nog bekijken."

Wanneer zal je tevreden zijn aan het einde van het seizoen?

"Als ik een WorldTour-koers kan winnen en als ik top 5 kan rijden in een klassement van een WorldTour-koers. Dan zal ik heel tevreden zijn."