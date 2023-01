Henri Vandenabeele: "Het goede gevoel terugvinden van begin vorig jaar"

Na de Team Launch van DSM sprak Wielerkrant met Henri Vandenabeele. Het goede gevoel terugvinden op de fiets is zijn voornaamste opzet, na een zwaar seizoen als neoprof. Vandenabeele begint aan zijn tweede seizoen in het eliteteam van DSM.

Henri, je hebt net je eerste seizoen in het profpeloton achter de rug. Hoe kijk je daarop terug?

Henri Vandenabeele: "Het was redelijk slecht. Vooral door ziektes is het niet echt het jaar geworden dat ik voor ogen had. Het gevoel dat ik begin vorig jaar had, was wel goed. Dat gevoel ga ik proberen opnieuw terug te vinden."

Onder meer in aanloop naar de Vuelta werd je door ziekte getroffen en jouw eerste grote ronde werd zo een zware beproeving. Ben je toch sterker geworden door die ervaring?

"Het is dubbel. De ervaring op zich - een eerste grote ronde rijden - was zot. Als je je dan niet super voelt en je niet kunt uitrijden, is dat natuurlijk niet tof. Ik voelde me ook niet beter worden."

De blik richten naar de toekomst dan maar. DSM heeft pas aangekondigd dat het nog twee jaar op Scott-fietsen blijft rijden.

"De nieuwe fiets is echt een verbetering. Dat is een superaerodynamische fiets, iedereen is daar tevreden van. Voor het overige blijft alles wel een beetje hetzelfde."

Je staat bekend als klimmer. Wil je ook nog een meer complete renner worden?

"Daar moet je tijd voor maken. Ik zal zien wanneer dat kan. Voorlopig is het wel werken op ronden. Ooit zal ik wel koersen rijden waar ik nog een betere renner van kan worden. Mijn tijdrit moet bijvoorbeeld nog veel beter worden. Dat kan door er meer op te trainen, door meer met de tijdritfiets bezig te zijn. Tijdens mijn jeugd ben ik daar nooit veel mee bezig geweest en dat is wel een nadeel op zich. Mijn tijdrit kan sowieso nog veel verbeteren."

Ben je blij dat er met Harm Vanhoucke een landgenoot bij is gekomen bij DSM? Vorig jaar was je de enige Belg in de ploeg.

"Vorig jaar was ik inderdaad de enige, het is op zich wel tof dat er een Belg bij komt. Op zich red ik het wel bij de ploeg, we hangen goed aan mekaar. Het is niet dat ik een Belgische ploegmaat nodig heb om bij te gaan zitten."

Heb je al zicht op je programma en groterondeplannen voor 2023?

"Normaal zal ik de Giro rijden. In de aanloop daarnaartoe zal ik de Rond van de Haut-Var rijden, Tirreno-Adriatico, de Ronde van het Baskenland en de Ronde van de Alpen."

Waarom de keuze voor de Giro?

"De ploeg zal daar vooral aan de start komen met de bedoeling om voor etappewinst te gaan. Iedereen zal daar in een vrije rol aan de start staan. Ik hoop dat ik het goede gevoel weer opdoe en dan kijk wat daar mogelijk is. Het is niet per se dat ik de Vuelta niet meer wou rijden. De Giro zal minstens even lastig zijn."

Wanneer zal je tevreden zijn aan het einde van het seizoen? Trek je met een bepaalde ambitie of bepaald resultaat in het achterhoofd naar rittenkoersen?

"Ik wil mijn ding kunnen doen en laten zien wat ik in mijn mars heb, zoals ik in de Ronde van Oman en Ronde van Catalonië vorig jaar kon doen. Mij meer kunnen laten zien. Etappewinst zou mooi zijn, maar eerst zien dat ik in de eerste koersen het goede gevoel terugvind."

Kan het helpen dat je bij een ploeg rijdt die jonge talenten volop kansen geeft?

"Ik voel heel veel vertrouwen van de ploeg. Dat zit wel in orde. Ook in de tijden waarin ik mij echt slecht aan het voelen was, hebben ze mij gesteund. Na de Vuelta van vorig jaar waren ze akkoord dat ik nog in Kroatië ging rijden. Dat was vooral met het oog op het opdoen van wedstrijdkilometers en op dit seizoen."