🎥 Waaghalzerij! INEOS-renner rijdt met een snelheid van 90 km per uur auto's voorbij

Een INEOS-renner heeft zich op training laten opmerken. Hij reed in Colombia tussen de auto's met een snelheid van 90 km per uur.

Het was de renner zelf die het filmpje op zijn sociale media zette. Daniel Felipe Martinez reed in eigen land met een snelheid van 90 km per uur en haalde de auto's rond hem vlot in. Gelukkig liep het goed af voor de renner van INEOS Grenadiers.