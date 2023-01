Enric Mas wil na drie tweede plaatsen eens winnen in Vuelta en is blij met parcours van 2023: "Wil de organisatie graag bedanken"

Enric Mas wil eindelijk eens die eindzege pakken in de Vuelta.

Enric Mas (28) werd in 2018, 2021 en 2022 al eens tweede in de Vuelta. In de laatste editie moest Mas de duimen leggen tegen Remco Evenepoel. De Spaanse kopman van Movistar was dinsdag aanwezig op de presentatie van het parcours in van de Vuelta van 2023.

"Ik hoop er het beste van te maken. Voor dit parcours wil ik de organisatie graag bedanken. Ik hou ervan en ben blij met de zware etappes. Het ziet er echt geweldig uit", zei Mas bij de teampresentatie.

De Vuelta telt traditioneel weer heel wat heel wat bergritten. "Ondanks de vele zware ritten is de organisatie, vind ik, niet over de schreef gegaan. Het wordt een spectaculaire ronde. De ene dag kun je drie minuten verliezen, de andere dag kun je drie minuten terugpakken. Het wordt de moeite waard om te kijken", besloot Mas.