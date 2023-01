Fabio Jakobsen krijgt met Tim Merlier opnieuw een te duchten concurrent: "We zullen elkaar ook nodig hebben"

De Europese kampioen op de weg krijgt opnieuw concurrentie van een andere sprinter in de ploeg.

Fabio Jakobsen gaat zijn zesde jaar in bij Soudal-QuickStep. Ieder jaar had hij wel een andere concurrent als sprinter. Eerst was dat Viviani, daarna kwam Bennett en de voorbije twee jaar Cavendish.

Met Belgisch kampioen Tim Merlier krijgt hij dus weer een nieuwe concurrent. "Ik ben het gewoon", zei Jakobsen bij Sporza. Hoe is de verstandhouding tussen de twee? "Hoewel Tim ik en concullega’s zijn, zullen we elkaar ook nodig hebben en zal de ploeg ons allebei nodig hebben", zegt Jakobsen.

Remco Evenepoel trekt in 2023 nog niet naar de Tour, er zal dus weer ingezet worden op de sprinttrein. Wordt dat voor Merlier of Jakobsen? "Ik wil de Tour rijden en Tim wil ook de Tour rijden, dat is terecht ook. Dat is topsport. Tim heeft ook een prachtige trui aan. We zullen er allebei voor gaan", zegt de Europese kampioen nog.