Miguel Angel Lopez heeft ambities nog niet opgeborgen na transfer naar continentale Medellin: "'Ik hoop ooit weer grote rondes te rijden"

De Colombiaan koerst dit jaar voor een ploeg uit eigen land.

Miguel Angel Lopez (28) werd net voor de Vuelta even aangehouden in verband met een doping- en drugsonderzoek. Hij werd wel snel vrijgelaten en even geschorst door zijn ploeg Astana, werd nog vierde in die Vuelta, maar half december werd Lopez op straat gezet nadat er nieuwe informatie zou zijn opgedoken.

De Colombiaan tekende ondertussen voor het continentale Team Medellin uit Colombia. Maandag reed hij al zijn eerste koers voor die ploeg en werd er vierde, volgende week neemt hij deel aan de Ronde van San Juan, waar ook Remco Evenepoel start.

Team Medellin is niet het grootste of bekendste, maar Lopez heeft zijn ambities voor in de toekomst nog niet opgegeven. "Ik hoop ooit weer grote rondes te rijden, maar dat doen we stap voor stap. Ik weet niet wat er kan gebeuren en alles kan ieder moment veranderen", zei hij bij Antena.