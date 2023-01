'Tadej Pogacar start het seizoen 2023 eerder'

De laatste jaren begon Tadej Pogacar telkens in de UAE Tour zijn seizoen. Hij won de voorbije 2e edities. Ook in 2023 zou hij zich normaal aan dat stramien houden. De UAE Tour gaat van 20 tot en met 26 februari door.

Maar volgens het Italiaanse La Gazzetta dello Sport zou Pogacar zijn seizoen toch vervroegen. Hij zou op 13 februari al een gravelrace rijden. In Spanje wordt dan de Clasica Jaen Paraiso Interior gereden. Die gravelrace is in 2023 toe aan zijn 2e editie. De 1e editie werd door Alexey Lutsenko gewonnen.

Info @Gazzetta_it - According to our sources @TamauPogi @TeamEmiratesUAE could start his 2023 a little bit earlier than expected. Already scheduled in Uae Tour (20-26 feb) he could be at the start also of Jaen Paraiso Interior (13 feb). @elcyclingpod @cycling_podcast