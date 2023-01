Tim Merlier ziet geen probleem om in zelfde ploeg als Fabio Jakobsen te rijden: "Er zijn genoeg koersen voor ons alle twee"

Tim Merlier zit bij een nieuwe ploeg.

Tim Merlier maakte de overstap van Alpecin-Deceuninck naar Soudal-QuickStep. Daar zal de Belgische kampioen de strijd moeten aangaan met Europees kampioen Fabio Jakobsen.

Maar dat vormt volgens Merlier zelf geen probleem. "Fabio wil koersen winnen en ik wil koersen winnen. Onze programma's zijn al uitgestippeld en er zijn genoeg koersen voor ons alle twee", zegt hij bij Sporza. Jakobsen begint in de Ronde van San Juan, terwijl Merlier naar de Ronde van Oman en de UAE Tour trekt.

Samen met Jakobsen naar Gent-Wevelgem

Wat is de ambitie van Merlier komend seizoen. "Zo veel mogelijk mijn trui eer aan doen. Toch een paar mooie overwinningen binnen halen, dat is toch het doel. Het moet nog meezitten ook." Merlier wil minimum zo'n 5 koersen van niveau winnen. Een van die koersen is Gent-Wevelgem, waar ook Jakobsen zijn zinnen op heeft gezet.

Merlier vindt dat ook de sterkte van de ploeg en als de ploeg wint is hij ook tevreden, maar. "Ik kan niet onder stoelen of banken steken dat koersen als Gent-Wevelgem en dergelijke grote doelen zijn."