35-jarige aanvaller hangt na einde wielerploeg B&B fiets aan de haak na ook nog passages bij Bouygues en AG2R

Opnieuw betekent het einde van wielerploeg B&B dat een renner zijn fiets aan de haak hangt. De 35-jarige Cyril Gautier heeft besloten om dat te doen.

Gautier, die er bekend om stond om vaak mee te gaan in ontsnappingen, had nochtans zijn handtekening gezet onder een contractverlenging bij B&B Hotels. Zoals bekend is die ploeg inmiddels opgehouden met te bestaan en een nieuwe werkgever voor 2023 vond Gautier niet meer.

"Ik heb zestien schitterende jaren als prof meegemaakt, maar 2022 blijft mijn laatste jaar als wielerprof", schrijft Gautier op sociale media. De Fransman werd prof in 2007 en heeft sindsdien constant in het peloton meegedraaid tot het einde van 2022.

Seize magnifiques années chez les pros mais 2022 restera ma dernière, non sans un pincement au cœur. pic.twitter.com/BKHWkPWG0u — CyrilGautier (@CyrilGautierOff) January 10, 2023

Gautier koerste de hele tijd bij Franse teams: van 2009 tot 2015 bij Bouygues, van 2016 tot 2018 bij AG2R en van 2019 tot 2022 bij B&B. Gautier reed tijdens zijn carrière tien keer de Tour de France uit.