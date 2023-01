Jürgen Roelandts wordt ploegleider bij Movistar in afscheidsjaar Van Vleuten: "Die eerste wedstrijden in de ploegauto, dat wordt speciaal"

Jürgen Roelandts (37) is klaar voor zijn nieuwe rol.

Eind 2020 hing Jürgen Roelandts zijn fiets aan de haak. In 2021 deed hij niets in het wielrennen, in 2021 deed hij al wat ervaring op bij het Britse Trinity, de voormalige ploeg van Tom Pidcock.

Bij Movistar zal Roelandts zich vooral bezig houden met de vrouwen in het voorjaar. "Annemiek van Vleuten heeft afgelopen jaar zowat alles gewonnen, het wordt speciaal om haar laatste jaar van dichtbij mee te maken. Van Vleuten wil overal die trui van wereldkampioen laten zien in haar laatste jaar. Als ze in vorm is, kan ze alles aan", zegt Roelandts bij Sporza.

Ploegleider zijn is toch heel anders dan zelf renner zijn ervaart Roelandts. "Als ploegleider zie je het wielrennen van een andere kant, dat vergt aanpassing. Die eerste wedstrijden in de ploegauto, dat wordt speciaal. Ik kijk ernaar uit", zegt de ex-renner nog.