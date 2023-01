Kasper Asgreen (Soudal-QuickStep) geniet van duels tussen Van der Poel en Van Aert in het veld: "Echt indrukwekkend"

Kasper Asgreen wil zijn rampjaar 2022 snel vergeten in 2023.

Het liep allemaal niet voor Kasper Asgreen (27) in 2022. Door oververmoeidheid reed hij op 10 juli al zijn laatste koersdag. Asgreen viel een maand eerder in de Ronde van Zwitserland en was eigenlijk niet meer dezelfde daarna. Hij startte toch in de Tour doordat die in Denemarken begon.

In 2023 wil Asgreen weer beter doen en focussen op de klassiekers. "Ik wil meer een echte winnaar worden. Het is de bedoeling om gewoon een volledige voorjaarscampagne zo goed als mogelijk af te werken. Het is naar mijn idee niet de beste strategie om te gokken op slechts een paar koersen", zegt de Deen bij In de Leiderstrui.

Asgreen kijkt ook naar het veldrijden en de vele duels tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel. "Ik vind het geweldig om cross te kijken op tv. Thuiskomen na een training en vervolgens veldrijden kijken, is een klassiek winterritueel voor mij. Het is echt indrukwekkend wat die twee doen."

Wegprogramma Kasper Asgreen