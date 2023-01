Pakt Michael Vanthourenhout zondag als eerste van zijn crossfamilie een Belgische titel bij de profs?

De familie Vanthourenhout heeft een hele geschiedenis in de cross.

De familie Vanthourenhout is zot van cross. Al enkele generaties doet de familie mee in het wereldje. Nonkel Ronny, neef Sven en broer Dieter, allemaal pakten ze wel eens een medaille op een BK, van de nieuwelingen tot de profs. Maar een Belgische titel bij de profs zat er nog niet in. De Europese trui in Namen van Michael was een eerste mijlpaal voor de familie.

Michael Vanthourenhout pakte zowel in 2019 als in 2021 al brons op het BK. Zondag behoort hij samen met Eli Iserbyt en Laurens Sweeck tot de topfavorieten. Maar in tegenstelling tot zijn familieleden was Michael lang geen topper, tot een wereldtitel bij de beloften.

Geen voorkeursbehandeling

"Tot zijn zeventiende was hij een echt broekventje. Je kon hem door een sleutelgat trekken. Zo frêle. Pas als belofte is hij ontbolsterd", zegt Sven Vanthourenhout bij Het Nieuwsblad. Broer Dieter had het eerder gezien, toen hij prof was en Michael nog junior reed Michael hem los het uit wiel tijdens een training in de Ardennen. Hij wist genoeg.

Michael krijgt van bondscoach en neef Sven geen voorkeursbehandeling, maar het doet hem toch iets dat Michael het goed blijft doen. "Wat zo knap is aan Michael is dat hij stappen blijft zetten. Het niveau is de jongste jaren enorm toegenomen. Michael is daarin meegegroeid", zegt Sven Vanthourenhout. Aan Michael om zijn familie zondag een eerste Belgische titel bij de profs te bezorgen.