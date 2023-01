Veldritseizoen van voormalig Europees kampioene zit er al op: "Tijdens race in Loenhout ongelukkig terechtgekomen"

Het veldritseizoen zal verder moeten gaan zonder een voormalig Europese kampioene. Het seizoen is reeds ten einde gekomen voor Yara Kastelijn.

Het is voor de vriendin van Niels Vandeputte geen seizoen zonder ongemakken geweest en het eindigt ook met een blessure. "Tijdens de race in Loenhout ben ik ongelukkig terechtgekomen. De gevolgen daarvan zijn nog steeds hinderend", verklaart de Nederlandse op haar Twitterpagina.

De veldrijdster van Crelan-Fristads heeft daar dan ook haar conclusies uit getrokken. "Jammer genoeg ga ik mijn seizoen eerder eindigen dan gepland. Normaal gezien stonden nog het NK en Otegem op de kalender voordat ik me klaar ging maken voor het wegseizoen."

Tijdens de race in Loenhout ben ik ongelukkig terecht gekomen. De gevolgen daarvan zijn nog steeds hinderend. pic.twitter.com/cMebAmkf1i — Yara Kastelijn (@Yarakastelijn) January 13, 2023

Deze crossen zullen het dus zonder haar aanwezigheid moeten stellen. Een derde plaats in de Exact Cross in Essen was dit veldritseizoen haar beste resultaat. In 2019 won Kastelijn nog het EK veldrijden.