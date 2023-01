Voor Oliver Naesen is niet alleen winnen belangrijk: "Het is precies niet toegelaten om blij te zijn met een toptienplaats"

Oliver Naesen over de moeilijkheid om te winnen.

Oliver Naesen (32) start zijn seizoen in de GP La Marseillaise in Frankrijk op 30 januari. Een klassieke aanloop naar de Omloop Het Nieuwsblad dus. "Ik heb pelotongevoel nodig. Een doordeweekse renner moet je echt niet blanco in de Omloop smijten. Die gaat nooit goed geplaatst zijn aan de Molenberg", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Naesen won al augustus 2019 niet meer, hij zag het niveau in het peloton dan ook veranderen. "Vier jaar geleden had je aan de top een plateau. Daarop stonden zes, acht, tien renners. Op een goede dag konden die allemaal winnen." Nu heb je met Van Aert en Van der Poel nog twee potentiële winnaars zegt Naesen, maar ook een ereplaats blijft hij mooi vinden.

Die ereplaatsen krijgen volgens Naesen dan ook te weinig erkenning, ook al was zijn niveau vorig jaar soms in de klassiekers bij het beste wat hij al had. "En dat je dan niet wint? Tja. Als alleen de winnaar in de koers content mag zijn, moeten er heel veel ongelukkige coureurs zijn. Alleen is het precies niet toegelaten om blij te zijn met een toptienplaats", zegt Naesen nog.