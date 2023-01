Zien we Campenaerts op het podium in zijn 'derde voorjaar'? "Ik voel dat ik de ervaring heb om te presteren"

Ook Victor Campenaerts blikte op de mediadag van Lotto-Dstny vooruit naar het voorjaar. De ervaring die hij de voorbije jaren opdeed, zou nu eens moeten omgezet worden in een straf resultaat.

Victor Campenaerts was de voorbije seizoen vaak één van de gretigste en meest bedrijvige renners in het voorjaar. Alleen werd dat niet altijd beloond aan de aankomst. "Dit wordt mijn derde ‘echte’ voorjaar, maar ik voel dat ik de nodige ervaring heb om te presteren en ook als team zijn we opnieuw hypergemotiveerd om ons te tonen", gelooft Campenaerts er in dat dat in 2023 wel kan.

DWARS DOOR VLAANDEREN MINDER SELECTIEF

Zijn beste resultaat in het voorjaar van 2022 was een vierde plek in Dwars door Vlaanderen. Logisch dan ook dat er naar die wedstrijd gekeken wordt voor een eventuele podiumplaats of overwinning. "Dit jaar is Dwars door Vlaanderen op het eerste zicht iets minder selectief geworden", sust Campenaerts de verwachtingen.

Waardoor één van de belangrijkste afspraken voor hem er al heel vroeg op het seizoen komt. Op 25 februari namelijk. "Ik droom vooral van winst in de Omloop Het Nieuwsblad. Dat is momenteel mijn drive op training."