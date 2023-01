Alicia Franck derde en geeft titeldroom niet op: "Sanne Cant doet het makkelijk lijken, ik wil vooral zelf beter worden"

Alicia Franck werd derde op het BK veldrijden na een goede start. Sanne Cant volgen zat er nadien wel niet in en ook Marion Norbert-Riberolle ging nog voorbij de veldrijdster van De Ceuster-Bonache.

Franck had het in een exclusief interview met Wielerkrant na het BK onder meer over haar kopstart."Het idee was om opstoppingen of problemen bij de start te vermijden om dat er snel die twee bochtjes aankwamen aan dat kunstgebouw. Het eerstvolgende klimmetje ging het om de macht en wie het hardste kan lopen. Daar voelde ik al dat ik onder druk werd gezet."

Al was het op dat moment van de wedstrijd wel nog mogelijk om weerstand aan Cant te bieden. Later was het dan daar wel voor de prijs voor betalen. "Absoluut. Ik voelde in de tweede ronde dat ik een beetje naderde. Daar heb ik ook alles voor gedaan. Ik wist dat het mezelf wel of niet opblazen was. Maar als ik haar laat wegrijden, ben ik sowieso verloren."

DOELSTELLING GEHAALD

"Op dit parcours zit er niets anders op dan zo veel mogelijk weerstand bieden", redeneert Franck. "Uiteindelijk is dat toch niet gelukt. Ik vind dat het een minder groot verschil uitmaakt tussen tweede of derde eindigen dan tussen eerste of tweede worden." De doelstelling van de ploeg - een renster op het podium hebben - werd zo gehaald. "Een goede collectieve dag", verwees Franck ook naar de beloftentitel van Julie Brouwers.

Voor zichzelf is het maximale eruit halen steeds de boodschap en dat was op het BK niet anders. "Ik heb er voor gevochten. Als er dan twee sterker zijn, dan kan ik daar weinig aan doen. De derde ronde heeft bij mij heel zwaar doorgewogen. Als de verschillen dan gemaakt zijn, is het moeilijk om dat op één ronde nog recht te zetten. Ik denk dat het zwaar genoeg was en iedereen wel op zijn plaats terechtkwam."

HARD BLIJVEN WERKEN

De vraag is ook: is Cant te kloppen? "Ik kijk er niet per se naar om Sanne te kloppen. Ik wil vooral zelf beter worden. Ik weet dat ik nog beter kan. Als ik hard blijf werken, zal er wel eens een BK komen waarbij alles op zijn plaats valt. Het zou heel mooi zijn om een jaar in de trui rond te rijden. Ik droom er al een paar jaar van en het is niet zo evident om dat te bewerkstelligen. Sanne doet het makkelijk lijken, maar dat is helemaal niet zo."