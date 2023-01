Jordi Meeus geklopt door Caleb Ewan in eerste wedstrijd van 2023: "Mijn positionering had misschien wat beter gekund"

Jordi Meeus is in de Schwalbe Classic geklopt door Caleb Ewan.

De Schwalbe Classic was een criterium in de aanloop naar de Tour Down Under, die dinsdag van start gaat in Australië. Na net iets meer dan 50 kilometer klopte Caleb Ewan Jordi Meeus in de sprint.

Meeus zag een ideaal scenario ontplooien. "Zoals verwacht was er uiteindelijk een kleine kopgroep. In die kopgroep hadden wij als ploeg Marco Haller mee voorin. Dat was dus perfect voor ons. De andere jongens voerden hun taken ook goed uit. Ze hebben mij zo goed als mogelijk geholpen", zegt hij achteraf.

"Uiteindelijk had mijn positionering misschien wat beter gekund, maar de tweede plaats is uiteindelijk niet zo slecht", besluit Meeus. De sprinter start volgende week in de Tour Down Under en de Cadel Evans Great Ocean Road Race voor hij weer naar Europa afzakt.