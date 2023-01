Norbert-Riberolle ontroostbaar na tweede plek op BK: "In het gevecht met Cant als ik die pech niet had meegemaakt"

De tweede plek is vaak de meest ondankbare. Voor Marion Norbert-Riberolle was dat zeker zo. Cant moest zich nooit zorgen maken om haar, omdat materiaalpech de start van Norbert-Riberolle volledig verpestte.

Wat was er in het begin van de wedstrijd nu eigenlijk allemaal aan de hand? "Ik had tweemaal problemen met mijn derailleur en dan ging mijn ketting er nog eens af. Je weet nooit hoe het zou afgelopen zijn zonder die pech. Ik zat er wel door aan het eind. Als ik al die pech niet had meegemaakt, zat ik wel in het gevecht met Sanne Cant, denk ik."

Aan de aankomst barstte Norbert-Riberolle in tranen uit. Haar emoties spraken voor zich. "Het is een ontgoocheling. Je rijdt niet elke week een kampioenschap." Voor het opstappen van het podium riep iemand uit haar entourage haar toe dat 2024 haar jaar ging zijn. Een tevergeefse poging om haar op te peppen. "Ik heb geen goesting om nu vooruit te kijken naar het BK van volgend jaar. Het ging om vandaag."

BETERE VORM

Wel is het zo dat de inmiddels 24-jarige veldrijdster van Crelan-Fristads dichter bij het niveau komt dat nodig is om op een BK mee te doen voor een gouden medaille. "Vorig jaar was het moeilijker voor mij. Ik leun dit seizoen dichter aan bij het niveau van Sanne. Ik zit beter in vorm dan vorig jaar of twee jaar geleden. Ik hoop in de toekomst nog de strijd met Sanne aan te kunnen gaan."