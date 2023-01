Laurens Sweeck over het sportieve: "Vanthourenhout en ik waren even goed, dan maken kleine dingen verschil"

Naast de incidenten in de materiaalzone was er ook nog de sportieve strijd. Laurens Sweeck gaf daar na afloop van het BK veldrijden ook zijn mening over.

Het was opvallend hoe bedrijvig Sweeck zich toonde vanaf het moment dat de lichten op groen gingen. "De start was perfect voor mij. Ik was meteen zeker bij de beteren. Ik denk dat het redelijk lang duurde voor we onze kaarten eens op tafel legden. In de laatste twee ronden werd het parcours door de regen iets verraderlijker en maakte ik te veel fouten. Dat heeft mij de overwinning gekost."

Na de voorlaatste fietswissel, waarbij zijn fiets even een pirouette maakte, moest Sweeck wellicht de inspanning te veel leveren. "Misschien wel. Dat was een redelijk gat en ik maakte nadien nog wel wat fouten. Ik kwam niet echt meer op het wiel. Ik denk dat we aan mekaar gewaagd waren. Het is niet dat hij veel beter was. We waren even goed. Dan zijn het kleine dingen die op het einde het verschil maken."

WERELDBEKER

Gaat deze ontgoocheling nog lang blijven spelen? "De koers is gereden, ik kan de klok niet terugdraaien. Ik heb al genoeg doorstaan om dit redelijk rap achter mij te kunnen laten. Ik kijk nu nog uit naar de Wereldbekers. Ik had voor aanvang van het seizoen niet gedacht dat winst in de Wereldbeker erin zat, maar sta nu toch al een half jaar aan de leiding."