Niet alleen het BK: ook in deze landen wordt de nationale trui in het veld uitgedeeld

Niet alleen het BK veldrijden staat op het programma. Ook in andere landen staat nationaal kampioenschap op het programma.

Lars van der Haar verdedigt zijn titel in Nederland. Bij de vrouwen is dat Marianne Vos. Zij kan voor de 8e keer kampioen van haar land worden.

Ook in Frankrijk wordt er vandaag gecrosst. Joshua Dubau is de titelverdediger bij de mannen. Bij de vrouwen is dat Line Burquier.

In Tsjechië probeert Michael Boros zich voor de 6e keer in 7 edities tot nationaal kampioen te kronen. Bij de vrouwen is Kristyna Zemanova de titelverdedigster.

Daarnaast is er ook een nationaal kampioenschap in Italië. Silvia Persico verdedigt er haar titel. Bij de mannen is dat Jakob Dorigoni.

Verder zijn er de nationale kampioenschappen in Spanje (Felipe Orts), Luxemburg, Polen, Groot-Brittannië, Ierland, Duitsland en Portugal.