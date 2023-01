Puck Pieterse is de beste modderduivel op het NK bij de vrouwen en geeft seizoen extra glans met nationale titel

Liefhebbers van modder en smurrie moeten op het NK zijn. Puck Pieterse heeft daar de maat genomen van haar landgenotes. Een reeds sterk seizoen krijgt nog dat extra beetje kleur.

Eén en al diepe modder en geploeter in Zaltbommel. De beelden die in aanloop naar het NK binnenstroomden, spraken voor zich. Zwaar genoeg ook om in de eerste ronde al een bepaald verschil te maken. Dat deden Ceylin del Carmen Alvarado, ploeggenote Puck Pieterse en Fem van Empel alvast.

Omdat zij bij de beloften zou moeten rijden geen Van Anrooij aan de start, maar wel nog andere grote namen als Betsema, Brand en Vos. Voor dit trio was het dan toch te zwaar om vooraan mee te kunnen. Het andere drietal, dat in de kop van de koers, was na drie ronden nog samen.

ALVARADO VS VAN EMPEL VOOR PLEK 2

Tot Puck Pieterse in ronde 4 dan toch haar duivels wist te ontbinden. De samenwerking tussen haar twee achtervolgsters verliep niet optimaal. Alvarado wilde dat Van Empel overnam. De Europees kampioene deed dat niet meteen, maar kreeg nadien alsnog de indruk dat ze van één van de Alpecin-vrouwen af kon geraken en ging nog druk zetten.

Alvarado beet op haar tanden en nam het commando weer over, mede dankzij sterke looppassages. Zo was er afscheid tussen elke renster die op het podium ging belanden. Pieterse werd aan de aankomst beloond met het behalen van de Nederlandse titel, Alvarado met de zilveren medaille en Van Empel met brons.