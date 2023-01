VOORBESCHOUWING: Bingoal WB gaat verder met de opleiding van jonge renners

Met een nieuw wegseizoen voor de deur, is het tijd om vooruit te blikken naar wat we in 2023 van de verschillende wielerploegen mogen verwachten. Vandaag aan de beurt: Bingoal WB.

SAMENSTELLING PLOEG

Bingoal WB is de Waalse tegenhanger van Team Flanders-Baloise. Het hoofddoel is (jonge) renners opleiden om door te stromen naar grotere ploegen. Daardoor rijden er vooral jongere renners voor het team of renners die van het profleven als wielrenner komen proeven. Zo zijn er Aaron Van Der Beken, Luca Van Boven, Julian Mertens en Dorian De Maeght.

Daarnaast is er ook de ervaring van Ludovic Robeet, Dimitri Peyskens, Floris De Tier en Guillaume Van Keirsbulck. Die laatste 2 kwamen over van Alpecin-Deceuninck.

PLUSPUNTEN

Doordat opleiding het hoofddoel is, wordt er weinig druk gelegd op de renners. Er mogen fouten gemaakt worden, want dat is de beste leerschool.

Leren doen de jonge en onervaren renners ook via de ervaren ploegleiding. Christoph Brandt is de grote baas van de ploeg en een aantal ploegleiders verdienden tijdens hun rennerscarrière hun strepen op het hoogste niveau. In het peloton is er nog altijd de ervaring van de De Tier, Robeet, Peyskens en Van Keirsbulck.

MINPUNTEN

Elk seizoen zijn de betere talenten weg naar een grotere ploeg. Op zich is dat niet erg, want dat is het doel van het team. Maar Bingoal WB moet daardoor elk jaar opnieuw beginnen. Zeker voor 2023 is dat het geval. Meer dan de helft van de renners is nieuw. Nog nooit waren er zoveel inkomende transfers.

X-FACTOR

Zijn beste jaren liggen al een tijdje achter zich, maar Guillaume Van Keirsbulck is zonder twijfel de bekendste naam bij Bingoal WB. Toen hij bij Quick-Step prof werd, werd hem een mooie toekomst voor de voorjaarsklassiekers voorspeld, maar nadien begon het bergaf te gaan. Hij werd in 2021 nog opgevist door Alpecin-Deceuninck, maar zijn contract werd niet verlengd. Bij Bingoal WB wil hij nog maar eens zijn carrière herlanceren. In 2023 zullen we zien of het hem lukt.