Aniek van Alphen ziet in Otegem nog net de zege uit haar handen ontglippen: "De wedstrijd duurde een halve ronde te lang"

Aniek van Alphen heeft in Otegem zich met een 2e plaats moeten tevreden stellen. In het slot werd ze nog door Marion Norbert-Riberolle voorbijgereden.

In Otegem leek Aniek van Alphen op weg naar de zege, maar zag Marion Norbert-Riberolle in het slot haar nog passeren. "Ik had het nog niet opgegeven, maar de wedstrijd was gewoon een halve ronde te lang", vertelde de Nederlandse aan Focus-WTV. "Ik ben op mijn waarde geklopt. Norbert-Riberolle was echt de sterkste."

"Natuurlijk had ik graag zelf gewonnen, maar een 2e plaats is ook niet slecht", ging van Alphen verder. "Het parcours was echt loodzwaar. Vooral dan het laatste stuk richting de materiaalpost. Daar was het echt duwen en daar is Norbert Riberolle erg goed in. Daar kwam ze ook weer aansluiten en toen wist ik dat het een moeilijk verhaal zou worden."