Laurens Sweeck wil nu weer vooruit kijken: "Tijd om de bladzijde om te draaien"

Laurens Sweeck richt 'The Day After' de blik vooruit. Tijd om de bladzijde om te draaien, oordeelt de nummer 2 van op het BK.

Zondag had Laurens Sweeck na afloop van het BK veldrijden nog uitgehaald naar het kamp-Vanthourenhout, dat hij ervan verdacht hem opzettelijk gehinderd te hebben in de materiaalzone. Twee keer toe kwam het tot een akkefietje met de mecanicien van Vanthourenhout. Na die tweede moeilijke fietswissel moest Sweeck in de achtervolging en die kloof kreeg hij niet volledig meer dicht.

Een dag later heeft Sweeck een foto gepost op zijn Instagrampagina van zichzelf op het BK-podium. Zilveren medaille om de hals, ontgoochelende blik. De veldrijder van Crelan-Fristads tracht de teleurstelling door te spoelen en opnieuw naar de toekomst te kijken.

"Het is een domper om op deze manier te verliezen. Tijd om de bladzijde om te draaien", schrijft Sweeck erbij. In het kader van sportmanship, want dat is de hashtag die hij eraan toevoegt.