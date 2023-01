Marion Norbert-Riberolle spoelt de BK-ontgoocheling door met winst in Otegem

Marion Norbert-Riberolle heeft de cross in Otegem gewonnen. Ze vocht een duel met Aniek van Alphen uit, die op enkele seconden strandde.

Daags na het BK gaat traditioneel de cross in Otegem door. Door de regen en de modder werd het een zware editie.

Denise Betsema, Marion Norbert-Riberolle en Aniek van Alphen namen de beste start. Ook de 18-jarige Leonie Bentveld kwam nog aansluiten, maar ze moest toch terug de rol lossen.

Op het einde van de openingsronde bleef Norbert-Riberolle even in de modder steken. Daardoor konden Betsema en van Alphen een voorsprong nemen.

Norbert-Riberolle toonde karakter en keerde terug. In de 3e ronde voerde ze de forcing en Betsema moest lossen. Zo werd het een duel tussen van Alpen en Norbert-Riberolle.

In de 4e ronde kwam Norbert Riberolle ten val. Zo kwam van Alphen alleen aan de leiding. De Belgische bleef druk zetten en in de slotmeters ging ze er nog op en over. Van Alphen finishte op enkele seconden als 2e. Betsema werd 3e.