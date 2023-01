Marion Norbert-Riberolle wint in Otegem: "Deze keer heeft de beste wel gewonnen"

Marion Norbert-Riberolle heeft in Otegem heel wat frustraties uit haar lichaam gereden. Na het BK was ze heel ontgoocheld, maar in Otegem wiste ze alles weg.

In Otegem vocht Marion Norbert-Riberolle een duel met Aniek van Alphen uit. Norbert-Riberolle wou absoluut winnen, maar in de 4e ronde kwam ze ten val en leek de zege haar te ontglippen. Toch bleef ze drukzetten en ging ze er in het slot nog op en over. "Ik ben heel blij met deze zege", vertelde Norbert-Riberolle na de wedstrijd aan Focus-WTV. "Al is het niet de Belgische kampioenentrui." "Na mijn val ben ik op woede naar van Alphen proberen terug te keren. Vandaag heeft de sterkste gewonnen, maar zaterdag op het BK was dat niet geval", liet Norbert-Riberolle duidelijk verstaan.