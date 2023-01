Paul Herygers laat zich uit over wisselgate en looft alle podiumrenners: "Prestatie van Thibau Nys om in te kaderen"

Veel zand was er in Lokeren niet, veel commotie wel. Paul Herygers laat zich uit over wisselgate en over de prestaties van de drie podiumrenners dit seizoen.

"Blijkbaar is een technische gids online gezet waarin de verdeling van de boxen vermeld stonden. Maar de nummerverdeling van die boxen stond niet op de enveloppe die de renners krijgen bij het afhalen van hun rugnummer. Michael Vanthourenhout spreekt dus correcte taal wanneer hij zegt dat de verdeling van de boxen niet is meegedeeld aan de renners", stelt de analist bij Sporza vast over de heisa achteraf.

Herygers zou het niet op de spits drijven, wat alleen maar tot meer spanningen in het veldritwereldje zou leiden. "In het heetst van de strijd drijft dat even naar boven, maar nu zou ik dat begraven." Bovendien zou net dit voorval er voor kunnen zorgen dat er in de toekomst betere controle is op de materiaalpost. "Sterke reglementen worden eigenlijk altijd gesmeed na dit soort situaties."

VANTHOURENHOUT UITGEGROEID TOT WINNAAR

Ondertussen won Michael Vanthourenhout wel netjes het BK. "Hij is altijd al een goede coureur geweest en is gestaag blijven groeien. Michael is van een outsider uitgegroeid tot een winnaar. Pas op, verlang van Michael niet dat hij 10 à 15 crossen zal winnen per seizoen. Dat hoeft ook niet. Maar zijn zeges zijn er wel van kwaliteit."

Laurens Sweeck maakt nog kans op de Wereldbeker. "Sweeck is komen aandraven met en daverend seizoen." En dan is er nog Thibau Nys, de man van het brons op het BK bij de elite. "Nys zal nog teleurstellen en veel mensen blij maken, zowel op het veld als op de weg. Maar deze prestatie is er wel eentje om in te kaderen. Daar kan hij op bouwen."