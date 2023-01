Niet zeker of Lotte Kopecky dit jaar zal deelnemen aan de Tour de France Femmes

De Belgische wil zich niet overbelasten in de zomer.

Lotte Kopecky (27) staat weer voor een erg druk wielerjaar. Beginnen doet ze niet op de weg maar wel op de piste. Van 8 tot 12 februari zal ze deelnemen een het EK baanwielrennen in Grenchen.

Daarna gaat Kopecky het klassieke voorjaar rijden met zowat elke klassieker die er zal zijn. Maar over haar zomerprogramma is er echter nog niets beslist. Dat heeft te maken met het feit dat het WK net na de Tour valt.

"De Tour de France zou een zeer goede voorbereidingswedstrijd kunnen worden op de wegrit, maar omdat ik ook de baan erbij doe zijn we nog aan het kijken wat het beste programma voor mij zou zijn naar het WK toe: Giro en Tour of alleen de Tour of alleen de Giro", zegt Kopecky bij Wielerflits.

De Tour voor vrouwen eindigt dit jaar op 30 juli. Het WK baanwielrennen staat gepland tussen 3 en 9 augustus, maar een programma is er nog niet. De wegrit bij de vrouwen wordt op 13 augustus gereden.