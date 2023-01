Seizoen begint in mineur voor Spaanse roze trui-drager in afgelopen Giro: hij breekt zijn sleutelbeen op trainingskamp

Slechts nieuws over Juan Pedro Lopez (25). De Spanjaard van Trek-Segafredo is op trainingskamp met zijn ploeg ten val gekomen en hij heeft daarbij zijn linkersleutelbeen gebroken.

Woensdag wordt de Spaanse klimmer al geopereerd en daarna komt zijn team met meer nieuws over hoelang hij buiten strijd zal zijn. Lopez droeg in de Giro van 2022 tien dagen de roze trui, werd tiende in het eindklassement en won het jongerenklassement.

Lopez zou zijn seizoen normaal aanvatten in de Ronde van Valencia (1-5 februari), maar dat moet hij nu schrappen van zijn programma. Lopez rijdt in juli normaal gezien ook de Tour.

Unfortunately, we have to report that during today’s team training in Spain, @juanpelopez97 crashed and suffered a fracture of the left collarbone ☹️ Tomorrow he will undergo surgery, after which we will provide an update.



Get well soon, Juanpe 💪 pic.twitter.com/floDwMETZC