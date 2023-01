Weergoden kiezen kant van Bettiol in Australië: "Beter om jaar te beginnen met overwinning, ook al is het onverwacht"

Alberto Bettiol is in Australië de eerste winnaar op de weg geworden in 2023. De weergoden stonden aan zijn kant en dat hielp ook.

Aangezien de eerste opdracht in de Tour Down Under een proloog betrof, hoefde er niet nagedacht te worden over indeling. "Het plan was om voluit te gaan. Ik heb geleerd hoe het best de bochten te nemen en de aanloop daarnaartoe. Soms is het in een inspanning van zes en een halve minuut het belangrijkste om een bocht goed te nemen."

Je moet klaar zijn om voor de winst te gaan

Bettiol kon op het droge rijden, terwijl sommige concurrenten met regenval geconfronteerd worden. De Italiaan zegt natuurlijk niet neen tegen een zege op de eerste koersdag. "Het is beter om te starten met een overwinning, ook al was het onverwacht. Dat is koers. Je moet klaar zijn om voor de winst te gaan."

Zowel hijzelf als zijn team EF Education-EasyPost hebben zo meteen een leuk gevoel te pakken. "Het jaar beginnen met een overwinning, geeft vertrouwen voor de volgende weken. Aan zowel de ploeg, de staff, de renners."