Phil Bauhaus wint na lange sprint in de Tour Down Under: "Op 300 meter van de streep dacht ik: ik ga gewoon"

Phil Bauhaus won de 1e rit in lijn in de Tour Down Under. Hij maakte er een lange sprint van en klopte Caleb Ewan op de streep.

"Het team deed heel goed werk. In de laatste ronde zaten we heel de tijd vooraan", vertelde Bahrain-Victorious-renner Phil Bauhaus in het flashinterview. Vervolgens ging hij de sprint vroeg aan: "In de Schwalbe Classic wachtte ik te lang en nu dacht ik op 300 meter van de streep: ik ga gewoon. Het was heel nipt met Caleb Ewan, maar ik ben heel blij."

Bauhaus juichte pas na de streep bij de ploegleiding. "Dan pas wist ik dat ik gewonnen had", ging hij verder. "Ik ben niet het type dat te vroeg wil juichen. Het is niet leuk als je dat doet en ik wist het vrij laat pas."

Tijdens de rit waren er verschillende valpartijen. Ook Bauhaus kwam ten val, maar kon wel verder: "Ik ben best hard gevallen en dat had behoorlijk wat impact. Het was geen leuke dat en het was heel nerveus. Verschillende renners zijn gevallen."