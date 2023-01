VOORBESCHOUWING: vrijbuitersploeg Trek-Segafredo met kopmannen op een missie

Met een nieuw wegseizoen voor de deur, is het tijd om vooruit te blikken naar wat we in 2023 van de verschillende wielerploegen mogen verwachten. Vandaag aan de beurt: Trek-Segafredo.

SAMENSTELLING PLOEG

De selectie van Trek-Segafredo is tegenover 2022 zo goed als dezelfde. 5 renners zetten een stap opzij en gingen op een lager niveau koersen. Wel trokken ze 3 nieuwe renners aan. Daarbij is het vooral uitkijken naar Thibau Nys die in 2023 zich verder als renner zal ontdekken. Ook viste Trek-Segafredo Mathias Vacek op, die sinds de uitsluiting van Gazprom-Rusvelo zonder ploeg zat. Natnael Tesfatsion vervoegde ook de selectie.

Het team bestaat vooral uit renners die graag in de aanval trekken. Zo is er nog altijd de ervaren Bauke Mollema. Ook zijn er Giulio Ciccone, Mads Pedersen, Jasper Stuyven en Quinn Simmons. Pedersen en Stuyven kunnen ook de sprint afwachten, maar de anderen willen het liefst solo aankomen.

PLUSPUNTEN

De ploeg is redelijk dezelfde gebleven en dat zorgt voor de nodige continuïteit. Zo kan er voortgebouwd worden op het voorbije seizoen waarin ze 19 overwinningen behalen. Met de extra ervaring kunnen enkele overwinningen in grote zeges omgebogen worden.

Trek-Segafredo denkt daarbij aan het voorjaar. Met Jasper Stuyven en Mads Pedersen beschikken ze over 2 sterke kopmannen. Daar voegen ze nog enkele andere sterke namen aan toe. Denk maar aan Edward Theuns, Toms Skujins, Alex Kirsch en Otto Vergaerde aan toe. Zo vormen ze een van de sterkere blokken tijdens het voorjaar.

MINPUNTEN

Pedersen en Stuyven gaan in 2023 voor de dubbel Giro-Tour. Ze willen allebei de leegtes op hun palmares opvullen. Bij Pedersen is dat enkel een rit in de Giro. Stuyven won nog nooit in de Giro of Tour. Allebei willen ze op het einde van hun carrière ritzeges in de 3 grote ronden hebben.

Maar die dubbel is niet alledaags. De laatste jaren waren er al heel wat renners die zich aan de combinatie mispakten. De Giro werken ze meestal nog goed af, maar de Tour is er meestal te veel aan.

Op veel vlakken kan Trek-Segafredo voor de winst meedingen, maar een echte klassementsrenner hebben ze niet. De laatste was Vincenzo Nibali, maar die verliet op het einde van 2021 de ploeg. Sindsdien was er nog geen vervanger.

X-FACTOR

De man met het vertrouwen bij Trek-Segafredo is Mads Pedersen. De voormalige wereldkampioen won vorig seizoen een rit in de Tour en 3 ritten in de Vuelta. Ook nam hij de puntentrui mee naar huis. Daar wil hij nog ritten in de grote ronden aan toevoegen. Daarnaast is hij een renner om tijdens het voorjaar in het oog te houden.