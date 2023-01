Cross in Zonnebeke slachtoffer van Wereldbeker in Benidorm: geen tot weinig grote namen aan de start

Zaterdag wordt in Zonnebeke in het veld gereden voor de Exact Cross.

Veel renners trokken naar Spanje na het BK of de cross in Otegem om een kleine stage in te lassen. Want in Benidorm wordt zondag ook voor de Wereldbeker gereden. Mathieu van der Poel en Wout van Aert trokken al na de cross in Zonhoven naar Spanje.

Het deelnemersveld zal daardoor zaterdag in Zonnebeke erg beperkt zijn wat grote namen betreft. Want ook Eli Iserbyt, Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout passen naast Van der Poel, Van Aert en Pidcock. En ook bij de vrouwen haakt bijna iedereen af.

Bij de mannen zou Gerben Kuypers starten, al is hij ook geselecteerd voor de cross in Benidorm. Verder staan ook Gianni Vermeersch, Tim Merlier, Vincent Baestaens en Ryan Kamp aan de start.

Bij de vrouwen zou ook Marion Norbert-Riberolle dubbelen, Denise Betsema start ook in Zonnebeke en slaat Benidorm over. Verder is het kijken naar de 18-jarige Leonie Bentveld, Loes Sels, Ellen Van Loy en Jana Dobbelaere.