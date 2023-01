Egan Bernal krijgt sterrenteam in steun voor strijd met Remco Evenepoel in Ronde van San Juan

Zondag start in het Argentijnse San Juan voor heel wat renners hun wielerseizoen 2023, ook voor Remco Evenepoel. Hij kreeg onder meer Lampaert, Hirt, Serry, Jakobsen en Morkov mee in steun.

De Colombiaan Egan Bernal miste vorig seizoen nog bijna helemaal door een zwaar ongeval op training, maar dit seizoen wil hij er weer staan. De Colombiaan wordt waarschijnlijk een van de grote uitdagers van Remco Evenepoel voor het eindklassement.

En Bernal kreeg van INEOS-Grenadiers heel wat grote namen mee in steun. Zo staan ook werelduurrecordhouder Filippo Ganna, Daniel Martinez, Jhonatan Narvaez, Brandon Rivera en Elia Viviani aan de start.

We're excited to be making our @vueltasanjuanok debut on Sunday 🇦🇷🎉



Introducing your Grenadiers for the seven-day stage race 👊👇 pic.twitter.com/w3iA6OpqG4