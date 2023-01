Kuurne-Brussel-Kuurne is voor organisatie een tweedaagse met ook dit jaar de Cyclo en juniorenwedstrijd

Kuurne-Brussel-Kuurne is een eendagskoers, maar voor de organisatie is het een tweedaagse. Ook dit jaar zal er immers sprake zijn van een Kuurne-Brussel-Kuurne Cyclo en een juniorenwedstrijd.

Vorig jaar werd Kuurne-Brussel-Kuurne bij de profs gewonnen door Fabio Jakobsen. Het zou een lichtpuntje blijken in een moeilijk klassiek voorjaar voor Quick.Step. In 2023 staat Kuurne-Brussel-Kuurne bij de elite op het programma op 26 februari. Diezelfde dag zullen ook de junioren hun koers rijden.

OPVOLGER VOOR SENTJENS BIJ JUNIOREN

Die aanpak blijft dus behouden door de organisatie. Bij de junioren zal er een opvolger gezocht worden voor Senne Sentjens. In deze jeugdcategorie wonnen ook talenten als Cian Uijtdebroeks (2020) en Remco Evenepoel (2018) de voorbije jaren deze wedstrijd.

Op 25 februari is er echter al de KBK Cyclo. Zeg maar de Kuurne-Brussel-Kuurne voor wielertoeristen. Dé kans voor wielerfanaten om het gevoel te ervaren dat de grote namen uit de koers de dag nadien ook zullen ervaren. 'Fueled by fans", is het thema op de affiche voor de 75ste editie bij de profs. Wielerfans weten weer waarvoor afgezakt naar Kuurne in het laatste weekend van februari.