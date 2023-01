Mark Cavendish voor het eerst in Astana-shirt te zien in het Midden-Oosten half februari

Mark Cavendish (37) heeft met Astana toch nog een ploeg gevonden.

Mark Cavendish vond na het debacle met B&B Hotels met Astana toch nog een team na weken van geruchten. De Kazachse ploeg trok ook nog de Nederlander Cees Bol aan voor de sprinttrein van Cavendish.

Cavendish staat voor het eerst aan de start in een Astana-shirt in de Ronde van Oman van 10 tot 14 februari en ook nog in de UAE Tour van 20 tot 26 februari. Tot dan heeft het team nog tijd om zijn sprinttrein te perfectioneren. "Er zijn ook Martin Laas, wereldkampioen onder de 23 Yevgeniy Fedorov, Dmitriy Gruzdev, plus Manuele Boaro en Davide Martinelli voor de laatste kilometers", zegt ploegleider Stefano Zanini bij Cyclingnews.

"Mensen hebben zich afgevraagd of we Cavendish kunnen afzetten voor de sprint, maar ik denk dat we het goed kunnen en gaan kunnen doen", zegt Zanini nog.