Jay Vine is de nieuwe leider in de Tour Down Under: "Speciaal en hopelijk tot en met zondag"

Jay Vine heeft in de Tour Down Under de leiderstrui veroverd. Rohan Dennis moest als leider lossen en Vine glipte met 2 andere renners weg.

Op de laatste klim van de dag moest Rohan Dennis (Jumbo-Visma) lossen. Jay Vine (UAE) en Simon Yates (Jayco-AlUla) vielen aan. Net voor de top kon Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) nog komen aansluiten. Zij spurten voor de zege. Vine werd 3e, maar werd in de Tour Down Under wel de nieuwe leider.

"Ik had veel aan mijn team te danken", vertelde Vine in het flashinterview na de streep. "Ze hielpen me de hele dag en ik hoefde op die klim alleen te gaan. Alle lof voor hen. Ze deden fantastisch werk."

In de afdaling van de klim reed Vine vol door zonder zich echt te sparen voor de sprint: "We kregen geen tijdsverschillen door en in het verleden had ik al gezien dat een grote groep kan terugkeren in die afdaling. Het was dus vol doorrijden tot de streep, want ik wilde een zo groot mogelijke voorsprong pakken. Je weet nooit wat er nog kan gebeuren."

Vine is als Australiër de nieuwe leider. "Het is speciaal om de oranje leiderstrui te mogen aantrekken. Hopelijk behoud ik hem tot en met zondag", besloot hij.