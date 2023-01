Lotto-Dstny moet De Lie op klim voorin houden om hem in Valencia te kunnen laten sprinten voor de zege

De Lie maakt alvast deel uit van de selectie van Lotto-Dstny voor de Classica Communitat Valencia, een eendagskoers die komende zondag verreden zal worden. De ploegmaats die hem daar vergezellen zijn Jasper De Buyst, Brent Van Moer, Cedric Beullens, Arjen Livyns, Milan Menten en Eduardo Sépulveda.

Sportief manager Kurt van de Wouwer wijst op een parcourswijziging. "De Alto de Bixauca, een lange klim met de top op 24 kilometer van de streep, zal cruciaal zijn. Het zal zeker geen pure sprint worden", voorspelt Van de Wouwer.

