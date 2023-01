Remco Evenepoel klaar om aan Argentijns avontuur te beginnen: "Zonder prestatiedruk, er is maar één kans"

Het Argentijnse wieleravontuur van Remco Evenepoel kan nu echt beginnen. Van prestatiedruk is in de Ronde van San Juan geen sprake.

Evenepoel geeft bij VTM Nieuws aan hoe hij toeleeft naar zijn eerste wedstrijd van het jaar. "Ik ben nog vrij ontspannen, het is nog vroeg in het seizoen. We zijn hier nu al wel even, een tiental dagen. Ik heb de Argentijnse sfeer wel wat kunnen opsnuiven. Het jaar in de regenboogtrui mag beginnen."

AMBITIE MOEILIJK UIT TE SPREKEN

In principe start Evenepoel haast overal met als doelstelling de overwinning. In San Juan zegt de wereldkampioen dat niet expliciet. "De ambitie is moeilijk uit te spreken, er is eigenlijk maar één kans. Het zal Fabio Jakobsen helpen zijn om ritoverwinningen te behalen. En dan op de Alto de Colorado zien wat er kan en niet kan. Zonder prestatiedruk, we gaan zien wat het wordt."

Bij zijn vorige deelname aan de Ronde van San Juan beschouwden de Argentijnen hem al zowat als de Lionel Messi van de koers. "Nu zijn we allebei wereldkampioen en kan het misschien beter van pas komen. Ik denk dat Argentijnse mensen heel euforisch zijn en heel vurig van nature uit. Het is altijd heel leuk om de sfeer hier in Argentinië terug te voelen."