Van Avermaet bespreekt progressie van 'exceptioneel talent' Evenepoel: "Hij heeft ongeziene capaciteiten"

Remco Evenepoel bestormt met zijn capaciteiten de wielertop en dat mag ook een Greg Van Avermaet van op de eerste rij meemaken.

Van Avermaet heeft zelf zowat alles al gezien in de wielerwereld en schat bij het Franse Cyclism'Actu de progressie in die Evenepoel al gemaakt heeft. "Remco is een exceptioneel talent. Ik heb hem bezig gezien vanaf hij zijn eerste trap gaf in het peloton en je zag meteen dat het iemand speciaal was. Hij heeft ongeziene capaciteiten."

"Zoals hij reed op het BK, in San Sebastián, in Luik-Bastenaken-Luik: dat zijn zaken die we sinds Eddy Merckx niet meer gezien hadden in de wielerwereld. Ik ben fan van Remco en ben heel tevreden dat ik nog met hem samen kan koersen. En hopelijk kan ik hem één keer verslaan", spreekt Van Avermaet de competitieve kant in zichzelf aan.

GROTERONDEWINNAAR

De AG2R-renner zal dit jaar weer een landgenoot in het peloton zien rijden met een regenboogtrui aan. "Er zijn veel wereldkampioenen geweest in de Belgische geschiedenis. Het is altijd wel iets speciaal als een Belg wereldkampioen kan worden. We zijn tevreden dat we nog eens een groterondewinnaar in ons land hebben, want dat was lang geleden."

Het winnen van de Vuelta is toch een prestatie die maakt dat Evenepoel er bovenuit steekt. "Er zijn veel Belgische renners die mooie dingen laten zien in de klassiekers, maar het winnen van een grote ronde is iets anders. Het belangrijkste is om rustig te blijven - wielrennen is immers de grootste sport in ons land - en hem te helpen een grootse carrière uit te bouwen. Het begint voor Remco allemaal nog maar pas."