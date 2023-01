VOORBESCHOUWING: Recht AG2R Citroën na een kwakkeljaar de rug?

Met een nieuw wegseizoen voor de deur, is het tijd om vooruit te blikken naar wat we in 2023 van de verschillende wielerploegen mogen verwachten. Vandaag aan de beurt: AG2R Citroën.

SAMENSTELLING PLOEG

De Franse ploeg bestaat traditiegetrouw vooral uit Franse renners, maar er is ook een Belgisch kwartet met Stan Dewulf, Lawrence en Oliver Naesen en Greg Van Avermaet. Zij focussen vooral op de kasseiklassiekers. Dat viertal wordt onder meer door de Michael Schär vervoegd.

Verder is AG2R Citroën vooral op het klimwerk en de klassementen gericht. Met Benoît Cosnefroy hebben ze de huidige winnaar van de GP van Québec in hun rangen. Daarnaast probeert de ploeg met Ben O'Connor een goed klassement in een grote ronde te rijden.

Ten slotte hebben ze voor de sprint Marc Sarreau die in 2022 4 zeges boekte. Ook zijn er Andrea Vendrame en Clément Venturini die zich meestal in massasprint weten te plaatsen.

PLUSPUNTEN

De selectie tegenover 2022 is nauwelijks gewijzigd. Daardoor kennen de meeste renners elkaar goed en dat is ook goed voor hun groterondeselecties. Het team rond Ben O'Connor is zo goed op elkaar ingespeeld.

Benoît Cosnefroy staat geducht om een rittenkaper te zijn. Afgelopen seizoen won hij, zoals al gezegd, de GP van Québec. Op geaccidenteerde moet de concurrentie heel vaak met hem rekening houden. Ook zijn er met Geoffrey Bouchard en Nans Peters nog andere renners die een neus voor dat soort werk hebben.

MINPUNTEN

Op papier heeft AG2R Citroën een goede voorjaarskern, maar in 2022 kwam dat er niet uit. Greg Van Avermaet en Oliver Naesen waren niet in vorm en Lawrence Naesen kende pech. Ook voor Stan Dewulf en Michael Schär kwam het er niet helemaal uit. In 2023 willen ze beter doen, maar ze verloren met Gijs Van Hoecke wel een extra pion.

Ook voor het groterondewerk kan het alleen maar beter. Ben O'Connor viel in de Tour uit door een valpartij. In de Vuelta kon hij het wel nog deels rechttrekken met een top 10-plaats.

Met Bob Jungels is AG2R Citroën een sterke rittenkaper kwijt. In 2022 herlanceerde hij zijn carrière met een sterke Tour. Die werd met een ritzege na een solo van meer dan 60 km bekroond. Zijn vertrek is toch wel een aderlating voor de Franse ploeg.

X-FACTOR

Hij is ondertussen al 37 en de oudste van de ploeg, maar Greg Van Avermaet straalt als Olympisch kampioen nog altijd iets uit. 2022 was een tegenvallend seizoen, maar hij haalde er de motivatie uit om in 2023 terug te slaan en de jongere generaties het vuur aan de schenen te leggen. Ook hoopt hij nog altijd om nog eens een klassieker te winnen.