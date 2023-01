Wout van Aert weegt WK veldrijden als doel af tegenover de doelstellingen op de weg

Het WK veldrijden is dit jaar één van de doelen voor Wout van Aert. Dat was het al voor het veldritseizoen en nu helemaal gezien de gedemonstreerde vorm. Is het ergens te vergelijken met zijn doelstellingen op de weg?

Wout van Aert probeert de afweging te maken. "Het WK veldrijden is wel een superbelangrijk doel voor mij in 2023. Het staat niet op gelijke hoogte als de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix of een rit in de Tour de France. Ik denk dat dat nog wel hoger aangeschreven staat in deze fase van mijn carrière."

Wat niet betekent dat Van Aert een kans op een vierde wereldtitel in het veld links zal laten liggen. "Ik wil wel op mijn best zijn op het WK veldrijden. Het is de enige cross waar ik deze winter specifiek naar toe zal werken", verkondigt de beste Belgische crosser.

BENIDORM LONKT

Na de veldrit in Zonhoven vertrok Van Aert met zijn ploeg op stage vertrokken naar Alicante, naar Spanje. "Ik blijf daar dan voor de cross in Benidorm. En daarna zijn we al kort bij het WK", verklaarde Van Aert eerder. Inmiddels heeft WVA zich reeds bij de Belgische selectie gevoegd in Benidorm, waar zondag dus een Wereldbekercross op het programma staat.